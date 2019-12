Erbud: J. Leczkowski powołany do zarządu, D. Grzeszczak będzie prezesem



Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Erbudu podjęła uchwałę o powołaniu do zarządu Jacka Leczkowskiego i powierzeniu mu funkcji wiceprezesa z dniem 2 stycznia 2020 r., podała spółka. Dotychczasowy członek zarządu Dariusz Grzeszczak z dniem 1 stycznia obejmie funkcję prezesa spółki.

Jednocześnie Józef Zubelewicz zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu Erbudu z dniem 31 grudnia 2019 r. w związku ze zbliżającym się osiągnięciem wieku emerytalnego, podano w komunikacie.

Ponadto, rada nadzorcza spółki z dniem 1 stycznia 2020 r. powierzyła Agnieszce Głowackiej (obecnie członek zarządu) funkcję wiceprezesa.

Leczkowski był w okresie 2010 - maj 2019 prezesem zarządu PBDI SA, a od czerwca 2019 r. do grudnia 2019 r. jest prokurentem w Erbud SA, podano także.

Do przełomu 2019/2020 r. zarząd jest następujący - Dariusz Grzeszczak (członek zarządu), Józef Adam Zubelewicz (członek zarządu), Agnieszka Głowacka (członek zarządu).

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)