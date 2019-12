Ferrum ma umowę z Izostal na dostarczenie rur do gazociągu za 51,9 mln zł brutto



Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Ferrum podpisał ma umowę z Izostal na kupno i dostarczenie rur do Gazociąg Polska - Słowacja za 51,9 mln zł brutto, podała spółka.

"Zarząd Ferrum informuje, że w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Gazociąg Polska - Słowacja spółka zawarła w dniu 9 grudnia 2019 r. z Izostal umowę, której przedmiotem jest sprzedaż i dostarczenie przez Izostal rur stalowych na potrzeby budowy ww. gazociągu" - czytamy w komunikacie.

Umowa zostanie zrealizowana w okresie marzec - kwiecień 2020 r., podano także.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 353 mln zł w 2018 r.

Izostal należy do grupy kapitałowej Stalprofilu. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,45 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)