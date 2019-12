"Mega zamówienie z Tallina, obejmujące dostawę 100 niskopodłogowych autobusów miejskich napędzanych sprężonym gazem ziemnym jest drugim co do wielkości, jednorazowym kontraktem na pojazdy tego typu, jakie wygrał polski producent. Przetarg, o łącznej wartości 27 mln euro, zrealizowany będzie między wrześniem a listopadem 2020 roku. Po jego wykonaniu, mieszkańcy stolicy Estonii będą mogli korzystać z 60 ekologicznych Solarisów Urbino 12 oraz 40 przegubowych pojazdów Solaris Urbino 18" - czytamy w komunikacie.



Sercem nowych pojazdów, zarówno w wersji dwunasto- jak i osiemnastometrowej, będzie przystosowany do pracy z paliwem w postaci sprężonego gazu ziemnego (CNG) silnik o mocy 239 kW. Będzie on wyposażony w funkcję zimnego startu, ułatwiającą rozruch przy niskich temperaturach zewnętrznych. Układ napędowy uzupełni automatyczna skrzynia biegów, zapewniająca optymalny komfort jazdy dla kierowców i pasażerów. Butle magazynujące gaz CNG znajdą się na dachu pojazdów, w ich części czołowej. Zarówno w przypadku Urbino 12, jak i Urbino 18 będzie to 5 butli, o pojemności 315 litrów każda. Zamówione pojazdy charakteryzować się będą wysoką pojemnością pasażerską. Urbino 12 pomieści jednorazowo ponad 80 pasażerów, w tym 31 na miejscach siedzących, z których 12 dostępnych jest z poziomu niskiej podłogi. Urbino 18 z kolei na pokład zabierze 150 osób, z czego 41 zajmie miejsca siedzące. W pojazdach przegubowych 16 siedzeń pozbawionych będzie podestów ułatwiając zajęcie miejsca osobą o ograniczonej mobilności.



Obie wersje pojazdów zostaną ponadto wyposażone w szereg rozwiązań podnoszących komfort podróżujących nimi pasażerów. Nie zabraknie m.in. wydajnej całopojazdowej klimatyzacji oraz podwójnych gniazd USB między siedzeniami w każdym rzędzie - w Urbino 12 będzie ich łącznie 17, z kolei w wersji przegubowej - aż 22. W wyposażeniu pojazdów znajdą się również system informacji pasażerskiej z wewnętrzną oraz zewnętrzną zapowiedzią głosową oraz system monitoringu składający się z 5 kamer wewnętrznych, a także kamery kierunku jazdy oraz cofania, podano także.



"Ekologiczne pojazdy z Bolechowa znane są w estońskiej stolicy od 2002 roku. Polski producent dostarczył już bowiem do Tallina ponad 50 bezemisyjnych trolejbusów Trollino. Dzięki realizacji aktualnego zamówienia, Estonia zostanie 14 europejskim państwem, do którego Solaris dostarczy swe autobusy napędzane sprężonym gazem ziemnym. Blisko 1200 niskoemisyjnych Urbino wykorzystujących paliwo w postaci gazu CNG poza rodzimym rynkiem producenta trafiło m.in. na ulice w Niemczech, Norwegii, Szwecji, Czechach, Włoszech, Holandii, Hiszpanii oraz Francji" - przypomniano w materiale.



Solaris Bus & Coach S.A. to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. Bazując na ponad 20-letnim doświadczeniu i ponad 18 000 wyprodukowanych pojazdów, Solaris każdego dnia wpływa na jakość komunikacji miejskiej w setkach miast w całej Europie.



