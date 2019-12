FFiL Śnieżka: Ostateczna cena nabycia udziałów Poli-Farbe to 8,68 mld HUF



Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka rozliczyła dopłaty z tytułu transakcji nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe i wyniosły one ostatecznie 0,673 mld HUF, tj. ok. 8,74 mln zł, podała spółka. Oznacza to, że ostateczna, łączna cena nabycia udziałów wyniosła 8,677 mld HUF, tj. ok. 112,58 mln zł.

"Obecnie Śnieżka nie prowadzi negocjacji w sprawie ewentualnego nabycia pozostałych 20% udziałów w Poli-Farbe" - czytamy także w komunikacie.

W połowie maja 2019 r. Śnieżka zgodnie z planem zamknęła transakcję nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe Vegyipari Korlátolt Felelősségű Társaság. Strony ustaliły cenę na dzień zamknięcia transakcji na 8,004 mld HUF, tj. ok. 106,4 mln zł. Spółka podała wtedy, że cena nabycia może ulec zmianie w ten sposób, że może zostać zwiększona o kwoty wynikające z nierozliczonych do dnia zamknięcia transakcji dotacji (uzyskanych w przeszłości przez Poli-Farbe) w przypadku, gdy po ich rozliczeniu nie powstanie obowiązek zwrotu tych kwot na rzecz właściwej instytucji udzielającej danej dotacji. Łączna kwota zwiększenia miała wynieść maksymalnie 0,795 mld HUF, tj. około 10,6 mln zł.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. Skonsolidowane przychody sięgnęły 586,8 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)