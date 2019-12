Play uruchamia 5G na obszarze aglomeracji trójmiejskiej



Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Play rozpoczyna współpracę z miastem Gdynia i uruchamia 5G na obszarze aglomeracji trójmiejskiej, poinformował prezes Jean Marc Harion.

"Jesteśmy dumni, że możemy zapewnić sieć 5G pierwszemu miastu w Polsce. Tym samym jesteśmy na szybkiej ścieżce do wdrożenia technologii 5G na szeroka skalę. Dzięki modernizacji naszej sieci z 5G Ready do 5G możemy śmiało stwierdzić, że Play ma najbardziej zaawansowaną technologicznie sieć, która przynosi realne korzyści lokalnej społeczności. Zróżnicowanie, skala i innowacyjność naszych rozwiązań 5G sprawia, że Play jest najlepiej przygotowanym operatorem do wprowadzenia ogólnopolskiej sieci 5G. Z radością rozpoczynamy współpracę z miastem Gdynia, które uosabia otwarte podejście do technologii i innowacji" – powiedział Harion, cytowany w komunikacie.

Play podało, że modernizując ponad 100 stacji bazowych, operator jako pierwszy udostępni 5G w warunkach rzeczywistych na tak szeroką skalę w Polsce.

"Już dzisiaj ponad 47% populacji jest w zasięgu sieci Play pozwalającej na korzystanie z prędkości transmisji danych zbliżonej do rzeczywistych osiągów 5G. Jest to możliwe dzięki wcześniejszemu wdrożeniu przez operatora innowacyjnych rozwiązań technologicznych w swojej sieci, które przygotowały ją do uruchomienia technologii 5G" - czytamy dalej.

Operator jako pierwszy przeprowadził rzeczywiste testy konsumenckie technologii 5G, jako pierwszy także wprowadził do swojej oferty smartfon 5G, a teraz jako pierwszy obejmie zasięgiem sieci 5G obszar aglomeracji trójmiejskiej, wprowadzając rozwiązanie technologiczne oparte na wykorzystywanych obecnie częstotliwościach, stwierdzono w informacji.

Wdrożenie projektu na skalę komercyjną uzależnione jest wyłącznie od dostępności kompatybilnych urządzeń i uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych, zaznaczono także.

Uruchomienie 5G jeszcze przed zbliżającą się aukcją częstotliwości jest możliwe dzięki dodaniu do stacji bazowych specjalistycznych podzespołów i instalacji innowacyjnego oprogramowania na istniejącej infrastrukturze działającej w paśmie 2100 MHz, wskazano w informacji.

"Play będzie dysponował najnowocześniejszymi routerami Huawei 5G CPE Pro 2, dzięki którym możliwe jest współdzielenie tych samych częstotliwości zarówno przez technologię LTE, jak i 5G. Play jest jednym z pierwszych operatorów na świecie, który wdrożył to rozwiązanie. To pozwoli wykorzystać możliwości sieci 5G przez lokalną społeczność w lokalizacjach ustalonych wspólnie z Miastem Gdynia, po raz pierwszy na tak szeroką skalę. Spodziewana w 2020 roku dystrybucja częstotliwości oraz dostosowanie poziomów pól elektromagnetycznych do standardów UE dodatkowo korzystnie wpłyną na dalszy dynamiczny rozwój sieci 5G i coraz bardziej pozytywne doświadczenia użytkowników" - czytamy dalej.

"Wdrożona przez nas sieć 5G na obszarze aglomeracji trójmiejskiej jest innowacyjna nie tylko na skalę naszego kraju, ale także globalną. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy pierwszym operatorem, który pozwala lokalnej społeczności doświadczyć tej technologii na najnowocześniejszym sprzęcie. Bardzo liczymy na pierwsze opinie i wrażenia ze strony korzystających, by dalej konsekwentnie usprawniać naszą sieć" – powiedział członek zarządu i dyrektor ds. technicznych w Play Michał Ziółkowski, cytowany w komunikacie.

Budowa i rozwój nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie infrastruktury, w odpowiedzi na rosnące potrzeby klientów w zakresie dostępu do szybkiej i niezawodnej sieci, to jeden z głównych filarów strategii firmy Play ogłoszonej pod koniec 2018 roku, podsumowano w informacji.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)