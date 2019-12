Tylko na Forsal.pl

Obniżoną stawkę podatku zastosują ci podatnicy CIT, których przychody w 2019 r. nie przekroczą 2 mln euro, ale w 2020 r. nie będą większe niż 1,2 mln euro. Co trzeba uwzględnić licząc te limity i jakie kursy zastosować do przeliczania? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.