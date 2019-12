Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN podpisał umowę z SaMASZ na 2 mln USD



Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN (FEZ) podpisał umowę inwestycyjną z producentem maszyn rolniczych SaMASZ na kwotę 2 mln USD, podał FEZ. Finansowanie uzyskane z Funduszu pozwoli na dalszy rozwój działalności spółki na rynku amerykańskim, m.in. na zwiększenie sprzedaży polskich maszyn w USA i Kanadzie.

"Kierunkiem dotychczasowych inwestycji, które współfinansował FEZ był obszar Unii Europejskiej, naturalny z perspektywy uwarunkowań geopolitycznych. Polskie przedsiębiorstwa coraz śmielej patrzą w kierunku nieco bardziej odległych rynków. Cieszymy się, że naszym kolejnym polskim partnerem została spółka SaMASZ, która widzi szanse dalszego rozwoju w Stanach Zjednoczonych. Podpisana właśnie umowa inwestycyjna to nowe wyjście nie tylko dla naszego partnera, producenta maszyn rolniczych, ale również dla nas, bo środki FEZ zostaną wykorzystane na rynku, na którym dotychczas zaangażowanie Funduszu było niewielkie" - powiedział członek zarządu PFR TFI Piotr Kuba, cytowany w komunikacie.

SaMASZ jest kolejnym partnerem, którego ekspansja zagraniczna jest wspierana przez FEZ. Wśród polskich firm, które rozpoczęły współpracę z Funduszem są między innymi: lider recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych Elemental Holding, wiodąca na rynku hostingu i domen grupa R22, działająca w obszarze usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu firma ASM Group, spółka branży logistycznej OT Logistics, spółka odzieżowa Esotiq &Henderson, podano także.

Firma SaMASZ założona w 1984 r., jest jednym z największych polskich i liczących się na świecie producentów maszyn rolniczych i komunalnych. Około 65% produkcji przedsiębiorstwa trafia na eksport do ponad 50 krajów na całym świecie. Największe rynki zbytu to Niemcy, Rosja, USA, Wielka Brytania, Finlandia, Francja i kraje nadbałtyckie. Maszyny z logo SaMASZ pracują także na łąkach Afryki, Ameryki Płd. Chin, Japonii, Australii i Nowej Zelandii.

Zarządzany przez PFR TFI Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN współinwestuje z polskimi firmami w ich zagraniczne spółki zależne, zawsze jako inwestor mniejszościowy, pozostawiający zarządzanie projektem w rękach partnera. Fundusz oczekuje możliwości wyjścia z projektu nie później niż po 10 latach, na warunkach rynkowych.

(ISBnews)