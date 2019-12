Orlen Serwis utworzył w Czechach spółkę zależną Orlen Service Česká Republika



Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Orlen Serwis - spółka z grupy kapitałowej PKN Orlen - utworzył w Czechach spółkę zależną - Orlen Service Česká Republika z siedzibą w Litvínovie, podała spółka.

"Celem podjętych działań jest rozwój działalności na rynku czeskim oraz zacieśnianie współpracy w zakresie bieżącego utrzymania ruchu w Unipetrol Litvinov i Spolana Neratovice" - czytamy w komunikacie.

W ocenie spółki, utworzenie czeskiej spółki zależnej przełoży się na stworzenie kolejnego scentralizowanego ośrodka zagranicznego w ramach Grupy Orlen o wysokich, specjalistycznych kompetencjach technicznych.

"Jej funkcjonowanie przyczyni się do usprawnienia procesu zarządzania obszarem remontów w ramach grupy. Będzie też okazją do transferu specjalistycznej wiedzy i doświadczeń. Jednocześnie większa skala działalności Orlen Serwis ułatwi wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i innowacji. Umożliwi też lepsze dopasowanie usług do potrzeb klientów z Grupy Orlen" - czytamy dalej.

Orlen Serwis będzie kontynuować dotychczas sprawowaną działalność serwisową w zakresie branży automatycznej, elektrycznej, mechanicznej, maszyn wirujących w oddziale w Neratovicach, zastrzeżono.

Orlen Serwis to spółka z Grupy Orlen koncentrująca się na utrzymaniu ruchu instalacji przemysłowych, obsłudze urządzeń i instalacji, realizacji remontów oraz usług diagnostyczno-pomiarowych. Zatrudnia ok. 1 700 pracowników.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)