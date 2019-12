Chińska Stecol Corporation z najtańszą ofertą, wartą 530,8 mln zł na fragment A2



Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Oferta chińskiej Stecol Corporation, warta 530,82 mln zł, okazała się najtańsza na otwarciu ofert w przetargu na zaprojektowanie i budowę drugiego z trzech odcinków autostrady A2 pomiędzy węzłem Kałuszyn (Ryczołek), stanowiącym koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego, a początkiem obwodnicy Siedlec. Chodzi o prawie 12-kilometrowy fragment od węzła Groszki do węzła Gręzów, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

"Najniższą ofertę na kwotę 530 816 290,75 zł. złożył Stecol Corporation, China. Budżet zamawiającego wynosi 540 120 745,71 zł" - czytamy w komunikacie.

Pozostałe oferty były następujące:

1. 635 904 714,70 zł, Budimex

2. 550 052 418,40 zł, China State Construction Engineering Corporation Limited

3. 549 923 534,72 zł, Mostostal Warszawa

4. 614 567 897,81 zł, Polaqua

5. 651 285 000,00 zł, PORR oraz Unibep

6. 539 289 980,92 zł, Intercor

7. 584 637 594,30 zł, Strabag

"Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Postępowania zostały ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:

- przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy - 30%,

- termin realizacji kontraktu - 10%,

- cena - 60%" - czytamy także.

Z zestawienia ofert wynika, że w zakresie kryteriów pozacenowych wykonawcy zadeklarowali się jednakowo.

Wykonawca na realizację zadania będzie miał 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (w tym złożenie wniosku o ZRID po 10 miesiącach od daty rozpoczęcia).

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa po nowym śladzie ok. 13 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego, podała Dyrekcja.

"Dla zwiększenia konkurencyjności dajemy potencjalnym wykonawcom możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czyli sami mogą zdecydować czy trasę główną zbudują betonową, czy bitumiczną. To nowe zapisy w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu będzie mogła zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę" - czytamy także.

Na A2 na wschód od Warszawy w realizacji jest odcinek w. Lubelska - w. Warszawa Wschód (nazwa robocza Konik, długość 5,6 km), w realizacji w trybie P&B, wykonawca: Polaqua, wartość robót 214,2 mln zł, przypomina GDDKiA.

(ISBnews)