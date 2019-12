"Porozumienie, mające niewiążący charakter, będzie podstawą dalszych negocjacji pomiędzy PGE a Ørsted, które mają doprowadzić do uzgodnienia szczegółowej dokumentacji transakcyjnej, obejmującej m.in.:



- zakres współpracy przy realizacji projektów na etapie budowy, eksploatacji i utrzymania farm wiatrowych Baltica 3 i Baltica 2;



- zasady funkcjonowania wspólnego zespołu projektowego złożonego z przedstawicieli obu firm oraz podział ich kompetencji;



- ramy transakcji sprzedaży 50% udziałów w dwóch spółkach: Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 (EWB3) oraz Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 (EWB2)" - czytamy w komunikacie.



Strony zasiądą teraz do negocjacji szczegółów potencjalnej transakcji. Ich przebieg i czas trwania będzie zarazem uzależniony od procesu tworzenia ram prawnych dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, wyjaśniono.



PGE realizuje program budowy trzech morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim poprzez spółkę celową PGE Baltica. Są to:



- Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 (EWB3) z umową przyłączeniową z PSE na 1045 MW;



- Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 (EWB2), która w styczniu 2019 roku otrzymała od PSE propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1 498 MW;



- Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 (EWB1), o planowanej mocy do 900 MW.



Wszystkie trzy spółki - EWB 1, EWB 2, EWB 3 - posiadają pozwolenia lokalizacyjne (tzn. pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp) umożliwiające budowę morskich farm na wyznaczonych obszarach Morza Bałtyckiego. Dla EWB-3 i 2 wspólnie prowadzona jest procedura uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.



"Docelowo PGE zamierza sprzedać wybranemu partnerowi strategicznemu po 50% udziałów w dwóch spółkach - EWB3 i EWB2 - a następnie wspólnie z partnerem realizować je w formule joint venture. Celem współpracy jest także zbudowanie kompetencji przez PGE Baltica, aby w przyszłości firma mogła sama realizować projekty offshore" - czytamy dalej.



Proces rozpoczął się w grudniu 2018 r., kiedy PGE Baltica zaprosiła do rozmów potencjalnych partnerów biznesowych. Pod koniec stycznia 2019 r. zamknięto pierwszy etap wyboru, w którym zgłosiło się kilkanaście chętnych do negocjacji firm ze światowej branży offshore.



22 października 2019 r. PGE podjęła decyzję o rozpoczęciu rozmów z Ørsted, dotyczących sprzedaży 50% udziałów w dwóch projektach o łącznej mocy do 2,5 GW oraz określenia warunków współpracy przy ich realizacji.



Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.



