GUS: Liczba osób z minimalną płacą brutto spadła o 3,7% r: r do 1,5 mln w 2018 r.



Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - Liczba osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymujących wynagrodzenie brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego wynagrodzenia zmniejszyła się o 3,7% r/r w grudniu 2018 roku (wobec wzrostu o 3,8% w grudniu 2017 w odniesieniu do roku poprzedniego) i wyniosła ok. 1,5 mln i w porównaniu, podał podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Najwięcej osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymujących w grudniu 2018 r. wynagrodzenie brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego było zatrudnionych - podobnie jak w latach wcześniejszych - w sekcjach PKD: handel; naprawa pojazdów samochodowych 404 tys., przetwórstwo przemysłowe 302 tys., budownictwo 220 tys., transport i gospodarka magazynowa 107 tys. oraz administrowanie i działalność wspierająca 100 tys" - czytamy w komunikacie.

Szacunkowa liczba osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które nie zatrudniały pracowników na podstawie stosunku pracy (tzw. "samozatrudnieni") na koniec 2018 r. wyniosła ok. 1,3 mln i w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosła o ok. 8,3%, podano także.

W 2018 r. płaca minimalna brutto została ustalona na 2100 zł. W porównaniu do 2017 r. wzrosła o 100 zł, tj. o 5%, natomiast w porównaniu do 2012 r. wzrosła o 600 zł, tj. o 40%

(ISBnews)