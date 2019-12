PLL LOT od czerwca 2020 r. uruchomi bezpośrednie połączenie z Warszawy do Waszyngtonu - poinformowała spółka. Będzie to 10. połączenie polskiego przewoźnika łączące Polską z USA. Do Waszyngtonu samoloty będą latać trzy razy w tygodniu Boeingami 787 Dreamliner.