Play, po Gdyni, może uruchomić 5G na swojej sieci w innych miastach



Warszawa, 07.01.2020 (ISBnews) - Play jest gotowy do implementacji 5G na posiadanych zasobach sieciowych w kolejnych miastach, po uruchomieniu tej technologii na swojej sieci w Gdyni, poinformował prezes Jean Marc Harion.

"Naszą misją jest wspierać wszystkich usługami mobilnymi. Uruchamiamy pierwsze miasto 5G. To nie test, ale 5G dostępne dla rynku masowego, nie dla wykwintnych usług jak IoT - to dopiero przyszłość. W grudniu ruszyło, co znaczy że szykowaliśmy to dawno. Zasięg naszej sieci 5G Ready wynosi już ok. 50%. Jesteśmy gotowi do rollout w innych miastach w przyszłości" - powiedział Harion podczas konferencji prasowej.

W rozmowie z dziennikarzami dodał, że operator może dokonać tego roll-outu jeszcze przed aukcją pasm przeznaczonych dla 5G, ale "wiele zależy od urządzeń 5G", szczególności ich dostępności i ceny.

Wskazał, że w Gdyni Play zmodernizował do 5G ponad 100 stacji. "To światowa premiera 2100 mhz na obecnych zasobach w modelu dynamicznego współdzielenia częstotliwości" - zaznaczył szef operatora.

Małgorzata Zakrzewska, szefowa komunikacji Play dodała, że operator zidentyfikował 3 pola współpracy z miastem Gdynia - działania edukacyjne (w tym technologię użytkową, kompetencje cyfrowe dla seniorów), badania i rozwój (studenci), alternatywa dla internetu stacjonarnego (gospodarstwa domowe).

W połowie grudnia Play rozpoczął współpracę z miastem Gdynia i uruchomił 5G na obszarze aglomeracji trójmiejskiej. Operator zaznaczył, że jako pierwszy przeprowadził rzeczywiste testy konsumenckie technologii 5G, jako pierwszy także wprowadził do swojej oferty smartfon 5G, a teraz jako pierwszy obejmie zasięgiem sieci 5G obszar aglomeracji trójmiejskiej, wprowadzając rozwiązanie technologiczne oparte na wykorzystywanych obecnie częstotliwościach.

Uruchomienie 5G jeszcze przed zbliżającą się aukcją częstotliwości jest możliwe dzięki dodaniu do stacji bazowych specjalistycznych podzespołów i instalacji innowacyjnego oprogramowania na istniejącej infrastrukturze działającej w paśmie 2100 MHz. Play zaznaczał, że będzie dysponował najnowocześniejszymi routerami Huawei 5G CPE Pro 2, dzięki którym możliwe jest współdzielenie tych samych częstotliwości zarówno przez technologię LTE, jak i 5G.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)