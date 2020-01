Oferta Mostostalu W-wa wybrana na prace w Krakowie za 39,25 mln zł brutto



Warszawa, 07.01.2020 (ISBnews) - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Mostostalu Warszawa na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie, podał Mostostal. Wartość oferty to 39,25 mln zł brutto.

Oferta złożona została w postępowaniu pn. "Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22", poinformowano.



Wartość oferty to 39,25 mln zł brutto, a termin realizacji umowy to 30 lipca 2021 r.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w 2018 r.

