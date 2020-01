"Puls Biznesu" podał, że "pod koniec roku LOT chwalił się, że po raz pierwszy w historii przewiózł 10 mln pasażerów, a w tym roku planuje wzrost siatki o 15 proc. Ryanair, który od 2013 r. jest największą linią lotniczą w Polsce, miał 13,2 mln pasażerów".

"W tym roku obsłużymy ich o milion więcej. Ruch wzrośnie we wszystkich polskich bazach. Wzrost oferowania o ok. 8 proc. będzie skupiony w Katowicach, Gdańsku i Poznaniu" - zapowiedział Juliusz Komorek, członek zarządu Ryanaira, który odpowiada za kwestie prawne.

Komorek zdradził także, że "ruch Ryanaira wzrośnie w Katowicach o 50 proc. do 1,3 mln pasażerów". "Znacząco rozwinie się także baza w Gdańsku, o ok. 15 proc., do 1,65 mln pasażerów, i w Poznaniu, o 10 proc., do 1,1 mln pasażerów" - wymienia członek zarządu Ryanaira.

