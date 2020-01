Vivid Games rozmawia z kilkoma funduszami VC o finansowaniu Quasu



Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Vivid Games rozmawia z kilkoma funduszami venture capital w sprawie dofinansowania spółki Quasu, zajmującej się technologiami dla gamingu, poinformował ISBnews prezes Vivid Games Remigiusz Kościelny.

"Założyliśmy spółkę celową Quasu sp. z o.o. Rozmawiamy z kilkoma zainteresowanymi funduszami VC w temacie finansowania" - powiedział ISBnews Kościelny.

Dodał, że spółka ma pierwszych klientów. Złożyła również wniosek o dotację w ramach programu "Szybka ścieżka" o wartości 4,6 mln zł.

"Przez cały czas rozwijamy produkt, oferując go w formie usługi skierowanej do deweloperów gier mobilnych. Jest to coraz bardziej dojrzały, innowacyjny produkt, który oferuje rozwiązanie konkretnych problemów w naszej branży" - wskazał Kościelny.

Quasu to spółka zależna Vivid Games zajmująca się automatyzacją testów gier mobilnych.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)