Zdaniem Hamryszczaka, dobry wynik za ubiegły rok udało się osiągnąć głównie dzięki rozwojowi połączeń do portów przesiadkowych i poszerzeniu oferty wakacyjnych lotów czarterowych.

Prezes portu przypomniał, że Lufthansa zwiększyła liczbę rejsów do Monachium do 14 tygodniowo, co przełożyło się na ponad 60-procentowe zwiększenie ruchu na tym kierunku. Z lotów do stolicy Bawarii w ubiegłym roku skorzystało ponad 73 tys. pasażerów.

Czwarty rok z rzędu wzrosła liczba pasażerów udających się na letni urlop czarterami. Ofertę wakacji z wylotem z Jasionki wybrało prawie 55 tys. pasażerów, co razem z pozostałymi lotami czarterowymi dało 25-procentowy wzrost w tym segmencie.

Rok 2019 był również rekordowy, jeśli chodzi o liczbę rejsów wykonanych przez samoloty LOT na trasie Rzeszów-Warszawa, z których skorzystało łącznie ponad 215 tys. pasażerów. Liderem w zakresie regularnych połączeń realizowanych z lotniska w Jasionce pozostaje irlandzki Ryanair, który w 2019 roku przewiózł prawie 400 tys. pasażerów, z czego ok. 190 tys. na trasie do Londynu.

Natomiast łączna liczba wszystkich operacji lotniczych z uwzględnieniem lotów szkolnych w 2019 r. wyniosła prawie 19 tysięcy.

Hamryszczak zaznaczył, że najwięksi przewoźnicy operujący na lotnisku z różnych względów zmuszeni byli do ograniczenia rozwoju siatki połączeń. „Ten negatywny trend udało się zrównoważyć aktywną współpracą z Lufthansą oraz czołowymi polskimi touroperatorami” – dodał.

Mówiąc o planach na bieżący rok prezes lotniska wskazał, że oprócz kontynuowania tych działań, chce również zabiegać o otwarcie nowych tras. „Pozwoli nam to umocnić się na pozycji lidera w grupie lotnisk regionalnych obsługujących do 1 mln pasażerów” – uważa Hamryszczak.

W ocenie prezesa portu w Jasionce jednym z ważniejszych ubiegłorocznych wydarzeń było również m.in. otwarcie hotelu przy lotnisku. „W minionym roku zawarliśmy także strategiczną umowę z LOT AMS i Polską Grupą Lotniczą dotyczącą budowy na terenie lotniska kompleksu hangarów, w których powstanie największe w Europie Środkowo-Wschodniej centrum serwisowania samolotów” – powiedział Hamryszczak.

Port lotniczy w Jasionce oferuje regularne połączenia do Warszawy, Londynu i Monachium oraz loty (2-3 razy w tygodniu) do Dublina, Manchesteru, Bristolu, East Midlands. W sezonie letnim realizowane jest cotygodniowe połączenie z Nowym Jorkiem oraz połączenie do Aten. Loty z Jasionki obsługują przewoźnicy: PLL LOT, Lufthansa i Ryanair. (PAP)

autor: Wojciech Huk