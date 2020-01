Human Right Watch potępia Chiny za łamanie praw człowieka

Źródło: PAP

Organizacja praw człowieka Human Right Watch (HRW) w opublikowanym we wtorek corocznym raporcie potępiła Chiny za nieprzestrzeganie praw człowieka. Wezwano społeczność międzynarodową do przeciwstawienia się "najbardziej brutalnemu i wszechobecnemu uciskowi, jaki Chiny stosują od dziesięcioleci".