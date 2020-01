Według statystyk na koniec grudnia 2019 roku, wniosek o status osoby osiedlonej złożyło ponad 2,8 miliona obywateli państw UE, z czego 2,5 miliona już otrzymało taki status. Polacy złożyli ok. 19 proc. tych aplikacji, co oznacza, że stanowią oni największą grupę wśród ubiegających się o status osoby osiedlonej.

"To fantastyczne, że ponad 500 tys. Polaków złożyło wnioski; są naszymi przyjaciółmi, rodziną i sąsiadami i wnoszą tak wiele do tego kraju. Wniosek o status osoby osiedlonej jest bezpłatny i prosty, mamy ponad 1500 pracowników wspierających wnioskodawców i zachęcam wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, do składania wniosków" - oświadczył wiceminister spraw wewnętrznych Brandon Lewis, który jest odpowiedzialny za ten proces.

Status osoby osiedlonej (settled status) ma na celu umożliwienie obywatelom UE i członkom ich rodzin pobytu w Wielkiej Brytanii po opuszczeniu przez nią Unii. Aby go uzyskać trzeba udowodnić swoją tożsamość, wykazać faktyczne zamieszkanie w Wielkiej Brytanii i poinformować o ewentualnych wyrokach skazujących. Obywatele UE mają czas do 30 czerwca 2021 roku na złożenie wniosku.

"Chciałbym zwrócić uwagę wszystkich Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, którzy nie mają obywatelstwa brytyjskiego, na konieczność złożenia wniosku o status osoby osiedlonej. Jest to niezbędne, jeśli chcą pozostać w tym kraju po brexicie" - oświadczył ambasador RP Arkady Rzegocki.

Aby zwiększyć wiedzę na temat statusu, brytyjskie MSW organizuje serię spotkań informacyjnych w całej Wielkiej Brytanii, podczas których pracownicy odpowiadają na pytania i pomagają w składaniu wniosków osobiście. Kolejne z takich spotkań dla obywateli polskich odbędzie się w Birmingham 30 stycznia.

Według statystyk, w Wielkiej Brytanii mieszka nieco ponad 900 tys. obywateli polskich.

