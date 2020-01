Creepy Jar chce udostępnić nową grę w 2021 r. w wersji early access



Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Creepy Jar planuje premierę swojej nowej gry w 2021 r. w wersji early access. Pełna wersja gry ma zostać udostępniona w 2022 r., poinformował prezes Krzysztof Kwiatek.

"Premiera nowej gry (zawierającej już tryb kooperacji) w wersji PC na platformie Steam wstępnie planowana jest na koniec 2021 r. I będzie to wersja early access. Pełna wersja gry wydana zostałaby w 2022 r. Cykl produkcyjny gry trwa 2,5 roku, bo tego wymaga odpowiednia jakość gry. Finansowanie na nowy projekt mamy ze środków wypracowywanych ze sprzedaży 'Green Hell'" - powiedział Kwiatek na spotkaniu z dziennikarzami.

Plan spółki przewiduje również wersje konsolowe przeznaczone na platformy: PS4, Xbox One, konsole nowej generacji oraz Nintendo Switch.

"Po dziesiątkach analiz wybraliśmy projekt, który naszym zdaniem ma największy potencjał sprzedażowy. Będzie to zaawansowany symulator rozwoju bazy wraz z elementami survivalu, z perspektywy pierwszej osoby w scenerii science-fiction. Część zespołu została już delegowana do nowego projektu. Zakładamy, że budżet gry będzie większy niż 'Green Hell'" - wskazał Kwiatek.

W listopadzie ub.r. Creepy Jar zapowiedział premierę nowej gry na 2021 rok. Jak wówczas informowano, gra z elementami survivalu osadzona w scenerii science fiction miała trafić na PC w drugiej połowie 2021 r. Jej budżet miał być większy niż "Green Hell".

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2018 r.

(ISBnews)