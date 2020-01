Francja wyśle lotniskowiec "Charles de Gaulle" do dalszej walki z IS

Źródło: PAP

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w czwartek wysłanie lotniskowca "Charles de Gaulle" do wschodniej części Morza Śródziemnego, gdzie od stycznia do kwietnia udzieli on wsparcia wojskowego międzynarodowej koalicji walczącej z Państwem Islamskim.