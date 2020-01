W poprzedniej, wrześniowo-październikowej edycji ankiety centralna prognoza wynosiła odpowiednio: 4,3% w 2019 r., 3,6% w 2020 r. i 3,1% w 2021 r.



"Prognozy odnośnie aktywności ekonomicznej wskazują na stopniowe słabnięcie tempa wzrostu PKB. W 2020 r. tempo to nie powinno wyjść poza przedział 3,0%-3,8% (jest to 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa), przy scenariuszu centralnym równym 3,4%. W 2021 r. scenariusz centralny to 3,2%, a przedział typowych scenariuszy to 2,5%-3,7%" - czytamy w raporcie.



Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.



Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 16 grudnia a 8 stycznia 2020 r. Wzięło w niej udział 19 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.

Inflacja

Średnioroczna inflacja w 2020 r. wyniesie 3,3 proc., a PKB wzrośnie o 3,4 proc. - wynika z Ankiety Makroekonomicznej Narodowego Banku Polskiego przeprowadzonej wśród ekspertów na przełomie grudnia 2019 r. i stycznia br.

"Prognozy ekspertów dotyczące inflacji CPI zostały wyraźnie podwyższone w stosunku do poprzedniego kwartału. Zgodnie ze scenariuszem centralnym, w 2020 r. inflacja wzrośnie do poziomu 3,3 proc. średniorocznie, zaś w 2021 r. nastąpi jej obniżenie do 2,8 proc., powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. z odchyleniami +/-1 pkt. proc.) W latach tych inflacja nie powinna wyjść poza zakres, odpowiednio 2,9-3,7 proc. i 1,9-3,3 proc. (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa)" - czytamy w piątkowej publikacji NBP.

Jak dodano, prawdopodobieństwo inflacji w paśmie celu inflacyjnego wynosi 61 proc. dla 2020 r. i 67 proc. dla 2021 r.

Według NBP dla obu tych lat prawdopodobieństwo inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP (85 proc. dla 2020 r. i 61 proc. dla 2021 r.) jest wyraźnie większe od prawdopodobieństwa inflacji poniżej celu. Jednocześnie prawdopodobieństwo inflacji powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (tj. powyżej 3,5 proc.) pozostaje umiarkowane lub niskie (33 proc. dla 2020 r. i 18 proc. dla 2021 r.)

Bank centralny podał, że eksperci Ankiety Makroekonomicznej NBP są w dużej mierze zgodni, iż stopa referencyjna NBP w 2020 r. i 2021 r., w ujęciu średniorocznym, pozostanie na bieżącym poziomie – scenariusz centralny dla tej zmiennej to 1,5 proc. w 2020 r. i 1,54 proc. w 2021 r. Jeżeli jednak miałoby dojść do zmiany w tym zakresie, to bardziej prawdopodobne, zdaniem ekspertów, są podwyżki stopy procentowej przez NBP niż jej obniżki.

Wskazano, że 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa sugerują, że stopa referencyjna w 2020 r. i 2021 r. nie wyjdzie poza przedziały, odpowiednio, 1,45-1,70 proc. i 1,37-1,94 proc.

Prognozy dotyczące rynku pracy dla lat 2020-2021 przewidują kształtowanie się stopy bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,2-5,3 proc. oraz obniżenie tempa wzrostu nominalnych wynagrodzeń (do 5,5 proc. w 2021 r.).

Zaznaczono, że w komentarzach eksperci wskazywali na szereg czynników niepewności odnośnie inflacji. Należą do nich: kwestie regulacyjne związane z cenami energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i cenami wywozu śmieci, globalny wzrost cen mięsa związku z epidemią ASF, wzrost cen ropy naftowej oraz skutki wzrostu płacy minimalnej.

Jeden z ekspertów wskazał na podwyższone ryzyko "odkotwiczenia" oczekiwań inflacyjnych, wzrostu konsumpcji pod wpływem ujemnych realnych stóp oprocentowania depozytów gospodarstw domowych oraz deprecjacji kursu walutowego.

Natomiast zagrożenia dla tempa wzrostu PKB wskazywane przez ekspertów dotyczą możliwości wyhamowania inwestycji, a także malejącej – ze względów demograficznych – podaży siły roboczej, łagodzonej przez imigrację. Czynnikami zewnętrznymi wymienianymi przez ekspertów jako istotne dla prognoz sytuacji makroekonomicznej w Polsce są z kolei: policy mix w gospodarce amerykańskiej oraz niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie.

Jak wyjaśniono w komunikacie, zimowa runda Ankiety Makroekonomicznej NBP trwała od 16 grudnia 2019 r. do 8 stycznia 2020 r. Uczestniczyło w niej 19 ekspertów, reprezentujących instytucje finansowe oraz instytucje naukowe, związek zawodowy i organizację przedsiębiorców. Zdecydowana większość prognoz została przekazana już po istotnych wydarzeniach i informacjach z początku roku, tj. po eskalacji napięcia między USA i Iranem (3 stycznia 2020 r.) oraz publikacji informacji wstępnej GUS nt. niespodziewanie wysokiej inflacji w grudniu 2019 r. (7 stycznia 2020 r.)

