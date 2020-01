Energa wkrótce rozpocznie testy rozruchowe Farmy Wiatrowej Przykona



Warszawa, 17.01.2020 (ISBnews) - Energa rozpocznie wkrótce testy rozruchowe Farmy Wiatrowej Przykona o mocy zainstalowanej 31,05 MW, podała spółka. Zakończenie budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planowane jest na II kwartał 2020 r.

"Na terenie farmy wiatrowej Przykona (pow. turecki) trwa ostatni etap prac mający na celu przygotowanie inwestycji do testu rozruchowego, zaplanowanego na I kwartał 2020 r. Zakończono instalację ostatniej z dziewięciu turbin wiatrowych oraz budowę linii kablowej średniego napięcia" - czytamy w komunikacie.

Instalacja turbin trwała od października do połowy grudnia 2019 roku. Z uwagi na trudne warunki geologiczne turbiny posadowiono na fundamentach żelbetowych, pod którymi dokonano wzmocnienia podłoża. W grudniu 2019 zakończono również prace przy budowie linii kablowej średniego napięcia łączącej FW Przykona z GPZ Żuki o długości ok. 11 km. Obecnie trwają prace związane z wyposażaniem budynków rozdzielni w urządzenia elektroenergetyczne.

W skład Farmy Wiatrowej Przykona wchodzi 9 wiatrowych generatorów energii, których dostawcą jest Vestas. Każdy z nich ma zainstalowaną turbinę typu V-126 o mocy 3,45 MW. Wiatraki Energi to jedne z największych aktualnie instalowanych w Polsce. Wysokość wiatraka wynosi 117 m - do piasty turbiny natomiast długość łopaty wynosi 63 m. W najwyższym punkcie wiatraki osiągają wysokość ok. 180 m nad poziomem terenu.

Łączna moc zainstalowana farmy wiatrowej wyniesie 31,05 MW, a roczna produkcja energii elektrycznej szacowana jest na ok. 75 GWh. Inwestycja w grudniu 2019 r. wygrała aukcję OZE ogłoszoną przez Urząd Regulacji Energetyki.

"Nowa farma powstała na terenach zrekultywowanych po kopalni węgla w Gminie Przykona (pow. turecki). Tam także powstaje także kolejna inwestycja Energi - farma fotowoltaiczna PV Gryf o mocy 19,83 MWe. Inwestycje zlokalizowane są na terenach poeksploatacyjnych kopalni węgla brunatnego Adamów" - podano także.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

