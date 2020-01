W skład PKW weszło siedmiu członków wskazanych przez Sejm i dwóch pochodzących ze wskazania Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Z rekomendacji PiS w PKW zasiedli: Zbigniew Cieślak, Dariusz Lasocki oraz Arkadiusz Pikulik. Koalicja Obywatelska zgłosiła do Komisji Ryszarda Balickiego oraz Konrada Składowskiego. Lewica wskazała Liwiusza Laskę, zaś PSL-Kukiz15 - Macieja Miłosza. Prezes NSA wskazał do Komisji sędziego Sylwestra Marciniaka, zaś prezes TK wskazała sędziego Wojciecha Sycha.

Podczas uroczystości powołania sędziów do PKW prezydent dziękował im za przyjęcie nominacji. "To jest bardzo ważna misja, PKW jest jednym z podstawowych elementów gwarancyjnych funkcjonowania demokracji w jej najbardziej sztandarowym wymiarze, jakim są wybory. PKW de facto gwarantuje wszystkie prawa wyborcze w sensie ich rzeczywistego funkcjonowania, dba o to, by wybory odbyły się tak jak należy" - mówił Andrzej Duda.

Jak podkreślił, PKW "przede wszystkim przeprowadza proces głosowania i pilnuje tego, aby jego wynik jak najszybciej, i w jak najrzetelniejszy sposób, został ustalony i dotarł do opinii publicznej". "Jest to zatem rola fundamentalna z niezwykłą odpowiedzialnością" - zaznaczył prezydent.

Wskazywał, że na przestrzeni ostatnich 30 lat PKW przetrwała niejedne trudne chwile. "Życzę panom przede wszystkim, aby trudnych chwil w pracy Komisji nigdy nie było, życzę tego, aby wszystkie systemy dobrze działały, życzę tego, aby wszystkie procedury, które są wdrażane były realizowane w sposób sprawny. I aby nie zdarzały się różne, nawet żadne losowe sytuacje, które w jakikolwiek sposób mogłyby zaburzyć pracę Komisji i przebieg wyborów" - powiedział prezydent, zwracając się do sędziów PKW.

Prezydent stwierdził, że wszyscy nowo powołani członkowie Komisji są bardzo doświadczonymi prawnikami, część z nich ma także doświadczenie pracy w PKW, a część ma dorobek naukowy związany z prawem wyborczym. W związku z tym prezydent oświadczył, że nie ma żadnych wątpliwości, że w sensie merytorycznym nowi członkowie Komisji są doskonale przygotowani do realizacji misji w PKW.

Kadencja sędziów PKW wskazanych przez Sejm to cztery lata, kadencja pozostałych dwóch - dziewięć lat.

Od dnia powołania nowego składu PKW, prezydent będzie miał 110 dni na zwołanie pierwszego posiedzenia nowej Komisji. Do czasu otwarcia pierwszego posiedzenia, PKW będzie działać w dotychczasowym składzie.

Ryszard Balicki jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, specjalistą w zakresie prawa konstytucyjnego, wykładowcą Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2010-2011 był stałym ekspertem Komisji Nadzwyczajnej Sejmu RP do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP oraz ekspertem Podkomisji ds. opracowania "rozdziału europejskiego".

Zbigniew Cieślak jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. W latach 2006-2015 był sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Od grudnia 2014 r. zasiada w Państwowej Komisji Wyborczej, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego PKW.

Liwiusz Laska jest doktorem nauk prawnych. W latach 2016–2018 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. W latach 2014-2018 był prezesem Fundacji Praw Obywatelskich. Od 2018 r. jest ekspertem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Dariusz Lasocki jest radcą prawnym, był radnym Warszawy wybranym z listy PiS. W 2007 r. pracował jako urzędnik w kancelarii premiera, był doradcą wicepremiera Przemysława Gosiewskiego. W latach 2010-2018 był radnym PiS w warszawskiej dzielnicy Praga-Południe.

Sylwester Marciniak od 1998 r. jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, od grudnia 2014 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.

Maciej Miłosz jest radcą prawnym i adwokatem, sędzią Trybunału Stanu VIII kadencji Sejmu.

Arkadiusz Pikulik jest adwokatem.

Konrad Składowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w prawie wyborczym.

Wojciech Sych jest doktorem nauk prawnych. W latach 2001-2018 r. pracował w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. W ramach delegacji orzekał w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu i w Sądzie Najwyższym. Postanowieniem prezydenta z października 2018 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. W kwietniu 2019 r. został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Od lipca 2019 zasiada w PKW.

Nowelizacja Kodeksu wyborczego która weszła w życie w styczniu 2018 r., zawiera obowiązujące od obecnej kadencji Sejmu nowe zasady wyłaniania składu PKW. Wcześniej w dziewięcioosobowym składzie PKW zasiadało po trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazywanych odpowienio przez: prezesa TK, I prezesa SN i prezesa NSA.