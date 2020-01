Warszawa, 22.01.2020 (ISBnews) - Erbud podpisał z YIT Development umowę na realizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Mehoffera w Warszawie, podała spółka. Podstawowa wartość kontraktu to 37,96 mln zł netto.



"Umowa dotyczy budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego z garażem podziemnym i usługami w parterze przy ul. Mehoffera w Warszawie. Termin realizacji prac wyznaczono na 18 miesięcy od przekazania placu budowy, czyli przypada na lipiec 2021 roku" - czytamy w komunikacie.



Wartość kontraktu to 37 960 000 zł (kwota podstawowa) plus 877 005 zł (kwota tymczasowa) netto, podano także.



Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)