Medinice ma umowę licencyjną z indyjskim dystrybutorem dot. projektu PacePress

Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Medinice zawarł umowę licencyjną z indyjskim dystrybutorem sprzętu medycznego dotyczącą projektu PacePress, podała spółka. Łączna wartość umowy wynosi 360 tys. USD plus tantiemy ze sprzedaży PacePress. Medinice prowadzi także rozmowy, których celem jest sprzedaż licencji na innych światowych rynkach.

"Zgodnie z postanowieniami umowy, spółka przyznała partnerowi wyłączność do sprzedaży PacePress na rynku indyjskim. W wyniku zawartej umowy spółka otrzyma od partnera: 1) 360 tys. USD (ok. 1,4 mln zł). Pierwsza transza w wysokości 60 tys. USD (ok. 230 tys. zł) płatna do 30 kwietnia 2020 r. Pozostałe cztery transze będą wynosiły po 75 tys. USD rocznie (ok. 290 tys. zł rocznie). 2. Tantiemy z przyszłej sprzedaży PacePress w wysokości minimum 10% od wartości sprzedaży PacePress. Dokładna wysokość tantiem zostanie określona aneksem do umowy w późniejszym terminie" - czytamy w komunikacie.

"Wysokość potencjalnych przychodów z tytułu tantiem zależeć będzie od poziomu przychodów z tytułu sprzedaży PacePress osiąganych przez partnera" - czytamy dalej.

Warunkiem zawieszającym wykonanie umowy jest uzyskanie zgody rady nadzorczej spółki.

"Sprzedaż PacePress na rynek indyjski jest pierwszą w historii Medinice transakcją sprzedaży licencji. Indyjski rynek technologii medycznych w obszarze kardiologii ma ogromny potencjał wzrostu, a PacePress bardzo dobrze wpisuje się w globalne trendy. Obserwujemy duże zainteresowanie tym produktem dlatego dążymy do tego, aby w tym roku sprzedać licencję przynajmniej na jeszcze jednym dużym rynku. Z optymizmem patrzymy również na rozwój naszych pozostałych kluczowych projektów. Potencjał komercyjny elektrod MiniMax, EP-Bioptom i CathAIO oraz krioaplikatora CoolCryo jest nieporównywalnie większy w stosunku do PacePress" - powiedział prezes Medinice Sanjeev Choudhary, cytowany w komunikacie.

PacePress to pierwsza na świecie elektroniczna opaska uciskowa wykorzystywana do prewencji krwiaków w loży po wszczepieniu urządzeń do elektroterapii serca.

"Jest to produkt innowacyjny z możliwością kontroli stosowania przez lekarza i pacjenta. Każdy chory po wszczepieniu stymulatorów lub kardiowerterów-defibrylatorów serca może stosować PacePress w celu prewencji krwiaków, w szczególności populacja chorych z wysokim ryzykiem np. stosująca kilka leków rozrzedzających krew. Nie ma aktualnie na rynku urządzenia do zabezpieczenia miejsca po wszczepieniu urządzenia do elektroterapii serca" - powiedział dyrektor ds. medycznych prof. Sebastian Stec, cytowany w komunikacie.

Rynek urządzeń medycznych w Indiach - kraju, w którym mieszka blisko 1,4 mld ludzi warty jest obecnie ok. 11 mld USD. Według analiz ekspertów, w najbliższych latach powinien rosnąć średniorocznie o kilkanaście procent.

W portfolio Medinice znajduje się obecnie 12 projektów z obszaru interwencyjnej kardiologii i kardiochirurgii. Łącznie Medinice posiada blisko 40 patentów i zgłoszeń patentowych w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych oraz na pozostałych największych światowych rynkach.

"Jednocześnie spółka prowadzi rozmowy, których celem jest sprzedaż licencji na innych światowych rynkach" - podsumowano.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała we wrześniu 2018 r. na rynku na NewConnect.

