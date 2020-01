Orange widzi 'bardzo przejrzystą okazję' do wzrostu biznesu ICT w Polsce



Londyn, 23.01.2020 (ISBnews) - Orange Group widzi w Polsce "bardzo przejrzystą okazję" do dalszego znaczącego wzrostu usług ICT, poinformował wiceprezes Orange Group Ramon Fernandez.

"Segment B2B jest jednym z filarów strategii grupy Orange. W Polsce widzimy 'bardzo przejrzystą okazję' do dalszego wzrostu dla usług ICT" - powiedział Fernandez podczas prezentacji europejskiej strategii Engage 2025 Grupy Orange w Londynie.

Wśród szczególnie perspektywicznych segmentów usług, które obejmuje strategia ICT w Polsce wymieniono w szczególności następujące: cyberbezpieczeństwo, wirtualizacja oferty, analiza danych, czy rozwiązania chmurowe, cyfrowe relacje z klientami, Business Enabler, usługi integracyjne, infrastruktura IT, konwergencja, a także inżynieria oprogramowania.

Wiceprezes Orange przypomniał ubiegłoroczne przejęcie firmy BlueSoft przez Orange Polska, co jest odpowiedzią na oczekiwane przez grupę okazje do wzrostu w segmencie ICT.

Strategia Orange Group stawia także sztuczną inteligencję (AI) w centrum kluczowych obszarów. Jej rozwój ma wspierać procesy grupy w zakresie m.in. upraszczanie oferty i umacniania efektywnego kontaktu z klientami, czy rozwoju inteligentnej sieci.

Przedstawiciel Orange Group zaznaczył, że w rozwoju usług technologicznych istotną rolę odgrywają centra usług wspólnych grupy ulokowane w Polsce i Rumunii z łącznie 1,5 tys. inżynierów.

"Wszystkie te inicjatywy mają wspierać wzrost Orange Group w Europie" - podkreślił Fernandez.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)