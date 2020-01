Stelmet planuje 16,3 mln zł nakładów inwestycyjnych w r.obr. 2019: 2020



Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Stelmet szacuje, że nakłady inwestycyjne w roku obrotowym 2019/2020 (1 października 2019 - 30 września 2020) wyniosą 16,3 mln zł wobec 23,6 mln zł rok wcześniej, poinformował dyrektor finansowy Piotr Leszkowicz.

"Plan na 2019/2020 nie zakłada istotnych inwestycji. Będzie to kwota ok. 16 mln zł, w tym II faza wymiany kotłów Binder" - powiedział Leszkowicz podczas konferencji prasowej.

W odniesieniu do obecnego r.obr. Leszkowicz poinformował także, że spodziewany jest wzrost kosztów energii, pracy i surowca.

"W tym roku w pełni odczujemy w wyniku wzrost cen energii, który na razie nie odbił się na wynikach. Szacowany wzrost wyniesie ok. 4 mln zł, przy analogicznym poziomie produkcji, przy uwzględnieniu 1 mln zł produkcji energii z własnego źródła. Bez niego koszty były by jeszcze wyższe" - wyjaśnił CFO.

W kwestii kosztów personalnych spodziewa się wzrostu kosztów na etat na poziomie prognozowanym "przez komentatorów" dla całej branży czyli 5-6% r/r.

Leszkowicz przypomniał też, że według wstępnych szacunków jednostkowy koszt nabycia drewna (uwzględniający również koszt transportu) w roku obrotowym 2019/2020 będzie wyższy o ok. 1,6% od kosztów nabycia drewna w roku obrotowym 2018/2019.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2018/2019 miała 602 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.

