Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 17 lutego tego roku, a ubezpieczenie ma obowiązywać od pierwszego maja tego roku do końca kwietnia roku 2021.

PKP Intercity informuje, że zamierza ubezpieczyć m.in. 59 składów zespolonych ED160 Flirt, ED161 Dart i ED250 Pendolino o łącznej wartości 3,5 mld zł

Z ogłoszenia wynika, że limit na zdarzenie dla składów Pendolino wynosi 180 mln zł, a dla składów Flirt i Dart to 94 mln zł.

Przewoźnik informuje, że w ramach ryzyka terroryzmu zamierza ubezpieczyć 715 sztuk taboru w tym 106 lokomotyw, 550 wagonów i 59 składów zespolonych o łącznej wartości 7,3 mld zł.

W ogłoszeniu napisano, że w ramach opcji, w trakcie obowiązywania umowy, możliwe będzie ubezpieczenie dodatkowych lokomotyw w liczbie do 129 sztuk i składów zespolonych ED74 w liczbie do 10 sztuk, dodatkowych wagonów w liczbie do 327 sztuk oraz 2 dodatkowych nowych składów zespolonych EZT "Stadler".

>>> Czytaj też: Deutsche Bahn będzie zarządzać ukraińskimi kolejami? "To wspaniała wiadomość"