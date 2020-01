Live Motion Games, z grupy PlayWay, pozyskał 0,76 mln zł



Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Live Motion Games - spółka z grupy PlayWay - pozyskał od inwestorów 0,76 mln zł, podano w komunikacie.

"Live Motion Games, producent gier na PC, pozyskał w ramach oferty prywatnej 0,76 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na produkcję własnych, średnio-budżetowych gier z gatunku symulator. Studio w pierwszym kwartale br. planuje wydanie dwóch innych autorskich tytułów - 'Train Station Renovation' oraz 'Car Trader Simulator'. Gry będą dostępne w sprzedaży na globalnej platformie Steam" - czytamy w komunikacie.

"Przeprowadzona w grudniu 2019 roku prywatna emisja akcji naszej spółki zakończyła się sukcesem. Bardzo szybko udało nam się pozyskać wyznaczoną pierwotnie kwotę 0,5 mln zł. Z uwagi na duże zainteresowanie inwestorów, podjęliśmy decyzję o zwiększeniu wartości emisji. Ostatecznie do spółki trafiło 0,76 mln zł" - powiedział prezes i twórca Live Motion Games Michał Kaczmarek, cytowany w komunikacie.

Pozyskane z emisji środki zostaną w całości przeznaczone na pre-produkcję i produkcje gier z gatunku symulator. Gry trafią do sprzedaży w 2021 roku.

"Na ten moment nie chcemy jeszcze podawać szczegółów dotyczących tych konkretnych projektów. W przypadku gier z naszego portfolio ostateczne decyzje o ich produkcji podejmujemy na podstawie badania popytu wśród graczy po publikacji trailerów. Niedługo podzielimy się z rynkiem informacjami na temat projektów, nad których pre-produkcjami obecnie pracujemy. Na dziś mogę powiedzieć, że będą to gry z popularnego w ostatnim czasie gatunku symulatorów. Liczymy, że nasze propozycje trafią w gusta odbiorców i spełnią ich oczekiwania" - dodał Kaczmarek.

W I kwartale br. premiery będą miały "Train Station Renovation" oraz "Car Trader Simulator". Zapowiedzi gier są dostępne na Steamie. W "TSR" gracze będą musieli przystąpić do renowacji opuszczonych dworców i starych pociągów oraz sprawić, by znów zaczęły sprawnie funkcjonować. "CTS" to symulator z rozbudowaną warstwą ekonomiczną, który pozwoli graczom wcielić się w rolę sprzedawcy samochodów. Po licytacji uszkodzonych samochodów trzeba podjąć decyzję, czy i w jakim stopniu zainwestować w ich naprawę, następnie zareklamować dany pojazd i sprzedać go nowemu nabywcy w jak najwyższej cenie, podano w materiale.

Wydawcą tytułów jest notowana na głównym parkiecie GPW w Warszawie spółka PlayWay, która jest jednocześnie największym udziałowcem Live Motion Games.

