"Osiągnęliśmy w tej chwili mniej więcej poziom 50 proc. wszystkich zaświadczeń, które mamy wydać. Wszystko wskazuje na to, że – tak jak zapowiadaliśmy – do połowy roku uporamy się z większością zaświadczeń, można powiedzieć z prawie wszystkimi. Zostanie niewielki procent tych zaświadczeń, które są skomplikowane od strony prawnej, ale zakładamy, że to będzie poniżej 5 proc. wszystkich użytkowników wieczystych" – powiedział Soszyński.

Zapewnił, że osoby, które dostały lub dostaną zaświadczenia w tym roku, będą – podobnie, jak te, które otrzymały je w 2019 r. - mogły skorzystać z bonifikaty w wysokości 98 proc., a w niektórych przypadkach z 99 proc.

Wiceprezydent zaapelował, aby warszawiacy, którzy dostali zaświadczenia o przekształceniu, jak najszybciej zgłosili zamiar wniesienia opłaty jednorazowej i należność tę wpłacili. Część osób ma na to czas tylko do końca lutego. Podkreślił, że aby skorzystać z bonifikaty, trzeba dopełnić formalności i pilnować ustawowych terminów. "Dlatego raz jeszcze apeluję. Jak najszybciej składajcie wnioski, by nie stracić pełnej bonifikaty" - oznajmił Robert Soszyński.

Wyjaśnił, że warszawiacy, którzy otrzymali zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nieruchomości do 30 listopada 2019 r., powinni najpóźniej do 31 stycznia br. zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą w urzędzie dzielnicy lub Zarządzie Mienia Skarbu Państwa (ePUAP, poczta). A po otrzymaniu informacji o wysokości należności - urząd ma na to 14 dni - wnieść opłatę jednorazową do 29 lutego br.

Natomiast mieszkańcy, którzy otrzymali dokument po 30 listopada 2019 r. mają dwa miesiące na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą (licząc od dnia otrzymania dokumentu) oraz kolejne dwa miesiące na wniesienie opłaty, po otrzymaniu informacji o wysokości należności.

Po wpłacie wszyscy dostaną dokument potwierdzający spłatę należności. Następnym krokiem jest złożenie wniosku w sądzie wieczystoksięgowym o wykreślenie roszczenia o opłatę wpisanego w dziale III księdze wieczystej, do którego należy załączyć otrzymane potwierdzenie spłaty. Osoby, które przed otrzymaniem dokumentu wpłaciły opłatę roczną za użytkowanie wieczyste w 2019 r., dostaną zwrot nadpłaty na konto lub w kasie urzędu dzielnicy.

Jeśli osoby, które uzyskały zaświadczenie, nie wpłaciły opłat w terminie, będą musiały wnieść pełną opłatę przekształceniową za rok 2019 (co do zasady w wysokości równej dotychczasowej opłacie rocznej), a 99- lub 98 proc. bonifikata zostanie naliczona za pozostały okres 19 lat. Analogicznie w kolejnych latach. Jeśli ktoś złoży wniosek dopiero w 2021 roku, będzie musiał zapłacić pełną opłatę za 2019 i 2020 rok, a bonifikata będzie przysługiwała za okres 18 lat.

Wiceprezydent pytany przez dziennikarzy, dlaczego w stolicy tak długo trwa wydawanie zaświadczeń odpowiedział, że biorąc pod uwagę liczbę nieruchomości podlegających przekształceniu (ponad 440 tys.) to zaświadczenia wydawane są w szybkim tempie.

Przekształcenie nieruchomości nastąpiło z mocy prawa 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z ustawą, dotychczasowi użytkownicy wieczyści, a obecnie nowi właściciele gruntu przez 20 lat będą musieli płacić dotychczasowemu właścicielowi, czyli najczęściej miastu, opłatę w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Warszawiacy, którzy chcieliby zapłacić za przekształcenie jednorazowo, otrzymają 98- i 99-procentową bonifikatę. (PAP)

Autor: Wojciech Kamiński