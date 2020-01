Cyfrowy Polsat wyemituje obligacje serii C do łącznej wartości nom. 1 mld zł



Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat wyemituje nie więcej niż 1 mln niezabezpieczonych obligacji serii C o łącznej maksymalnej wartości nominalnej nie większej niż 1 mld zł na refinansowanie redukcji śladu węglowego, podała spółka.

"Cena emisyjna jednej obligacji serii C: 1 000 zł. Planowany dzień emisji obligacji serii C: 14 lutego 2020 r. Planowana data wykupu obligacji serii C: 12 lutego 2027 r. Wcześniejszy wykup obligacji serii C: Możliwy na żądanie spółki lub obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji obligacji serii C" - wymieniono w komunikacie.

Cel emisji obligacji serii C: Refinansowanie poniesionych przez spółkę i jej spółki zależne w latach 2017-2019 kosztów związanych z ich poprawą efektywności energetycznej i obniżeniem wykorzystania ilości komponentów elektronicznych, a w efekcie redukcją śladu węglowego spółki i jej spółek zależnych, zgodnie z Green Bond Framework pozytywnie zweryfikowaną w formie niezależnej opinii eksperckiej (Second Party Opinion) pod kątem zgodności z Green Bond Principles 2018.

"Stopa procentowa: zmienna (stopa bazowa powiększona o marżę); stopa bazowa: WIBOR 6M; marża: 165 bps; dzień rozpoczęcia naliczania odsetek: dzień emisji obligacji serii C; okresy odsetkowe: półroczne" - czytamy dalej.

Oferta zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 30 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. Rolę współoferujących obligacje serii C w ramach oferty pełnią Trigon Dom Maklerski, Erste Securities Polska oraz Erste Group Bank AG.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)