Agencja Bloomberg dotarła do najnowszego raportu biura testowego Pentagonu, który jest poświęcony najdroższemu w historii USA systemowi uzbrojenia F-35. Raport ma zostać opublikowany w piątek.

Z dokumentu wynika, że działko strzeleckie kalibru 25 mm w myśliwcach F-35 posiada „nieakceptowalną” dokładność w celowaniu do celów naziemnych oraz jest zamontowane w pękającej obudowie.

Wszystkie trzy modele F-35 są wyposażone w działka strzeleckie kalibru 25 mm. Wersje działek w przypadku maszyn marynarki i piechoty morskiej są instalowane na zewnątrz samolotu i mają akceptowalną celność. Ale już w przypadku modeli dla sił powietrznych działka są instalowane wewnątrz myśliwców, zaś ich celność jest „nieakceptowalna” – wynika z dokumentu biura testowego Pentagonu.

Ponadto obudowa działek pęka, zmuszając siły powietrzne do ograniczenia wykorzystania tego sprzętu. Biuro programu F-35 „zrobiło postępy” jeśli chodzi o zmiany w instalacji działek”, aby poprawić ich celność, ale nie zostało to jeszcze przetestowane – wynika z raportu.

Inne problemy

Coroczna ocena Roberta Behlera, dyrektora testów operacyjnych z Departamentu Obrony USA, nie ujawnia żadnych nowych i poważnych błędów jeśli chodzi o zdolność maszyn F-35 do lotu. Wskazuje jednak na długą listę problemów, które powinny zostać rozwiązane. 13 rzeczy zaklasyfikowano do pierwszej kategorii problemów, które „muszą zostać naprawione” i które wpływają na bezpieczeństwo lub zdolności bojowe myśliwców F-35. Ich naprawa musi nastąpić, zanim cały program wejdzie w fazę „Block 4” o wartości 22 mld dol.

Liczba braków w oprogramowaniu wg. stanu na listopad 2019 r. wyniosła 873 – wynika z raportu Pentagonu, do którego dotarła agencja Bloomberg. We wrześniu 2018 roku, gdy myśliwiec wszedł w fazę intensywnych testów bojowych, wymaganych przed rozpoczęciem pełnej produkcji, takich braków wykryto 917, a do problemów pierwszej kategorii zaliczono wówczas 15 rzeczy. Fazę testów bojowych przedłużono co najmniej do października.

„Choć biuro projektowe pracuje nad naprawą błędów, to wciąż odkrywane są nowe usterki, dlatego ogólna liczba problemów spadła tylko nieznacznie”, zaś „wiele istotnych” wad trzeba wciąż naprawić – głosi oświadczenie biura testowego Pentagonu.

Luki w cyberbezpeczeństwie

Dodatkowo biuro testowe stwierdza, że luki w systemach cyberbezpieczeństwa, które zidentyfikowano jeszcze przy okazji wcześniejszych raportów, nie zostały jak dotąd rozwiązane. Raport wskazuje także na problemy z niezawodnością, dostępnością sprzętu i systemami obsługi technicznej.

W dokumencie Pentagonu nie ma natomiast obecnych ustaleń, które pojawiły się przy okazji bieżącej rundy testów bojowych, obejmujących m.in. 64 ćwiczenia w bardzo wiernym symulatorze. Urządzenie ma testować radzenie sobie z będącą największym wyzwaniem obroną powietrzną Rosji, Chin, Korei Północnej oraz Iranu.

Sprzedaż myśliwców przyspiesza

Pomimo, że faza testów nie została zakończona, a wszystkie błędy wciąż nie są naprawione, amerykański Kongres przyspiesza sprzedaż myśliwców F-35. W 2016 i 2017 roku Kongres wnioskował o sprzedaż 11 maszyn, 20 sztuk w 2018, 15 w 2019 oraz 20 w 2020 roku.

Myśliwiec F-35 przyciąga nowych klientów, takich jak Polska i Singapur. Największymi nabywcami tych urządzeń są Japonia, Australia i Wielka Brytania.

Do końca września 490 myśliwców F-35 będzie dostarczonych do klientów i będzie wymagało obszernych modernizacji. Biuro testowe Pentagonu stwierdziło, że maszyny te były wyposażone w sześć różnych wersji oprogramowania. Kolejna wersja powstanie do czasu, aż 1000 samolotów będzie już w rękach armii USA oraz zagranicznych klientów.

Rzecznik Pentagonu ds. programu F-35 nie wydał żadnego pilnego komentarza w odniesieniu do raportu biura testowego.

Z kolei Brett Ashworth, rzecznik prasowy Lockheed stwierdził, że „pomimo, że nie widzieliśmy jeszcze raportu, to projekt F-35 dojrzewa, a samoloty te są dziś najbardziej śmiercionośnymi, wytrzymałymi i połączonymi myśliwcami na świecie”. Jak dodał, „niezawodność wciąż się poprawia, a globalna flota myśliwców osiąga średnio ponad 65 proc. gotowości do wykonywania misji, zaś jednostki operacyjne osiągają prawie 75 proc. gotowości”.

CZYTAJ WIĘCEJ NA TEMAT F-35:

>>> Zakupowi F-35 przyjrzy się Bruksela? Gen. Duda: Wiemy zbyt mało o procesie podejmowania tej decyzji [WYWIAD]

>>> Kupimy 32 myśliwce F-35. Będą tańsze niż te dla Belgii

>>> Minister obrony: Umowa na myśliwce F-35 zostanie zawarta w piątek