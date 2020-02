„Rok 2019 to rok sukcesu w zakresie liczbie oddanych mieszkań – 207 tys. Przekroczyliśmy tę magiczną barierę 200 tys.; to efekt pracy pana ministra Kwiecińskiego, ministra Sobonia, moich poprzedników. My jako resort przede wszystkim przypatrujemy się i chcemy jeszcze zwiększyć dynamikę działań” – mówił Nowicki.

Wiceminister jest jednym z gości trwających od wtorku w stolicy Wielkopolski Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma 2020. Na konferencji prasowej otwierającej wydarzenia, wiceminister przypomniał, że obecnie trwają prace nad głównymi podstawami funkcjonowania procesu inwestycyjnego, budowlanego, a także nad ułatwieniami w zakresie prawa budowlanego i prawa geodezyjnego.

„Prawo budowlane to przede wszystkim zmiany w zakresie uelastycznienia i przyśpieszenia tempa realizacji inwestycji, poprzez zmniejszenie ilości dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę” – mówił.

Jak tłumaczył, obecnie organ, który wydaje pozwolenie na budowę nie weryfikuje projektu pod kątem technicznym, a jedynie sprawdza kompletność dokumentów. Projekt techniczny, który stanowi ok. 35 proc. całej dokumentacji, zawiera szczegółowe warunki techniczne i opisy dla danego obiektu budowlanego. Obecnie projekt techniczny będzie mógł być wykonany po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Wiceminister przypomniał na konferencji także o noweli prawa geodezyjnego i kartograficznego, która ma zmniejszyć liczbę procedur dla geodetów, co wpłynąć ma na znaczne ułatwienie ich pracy. Wprowadzona ma zostać także możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili; zgłosić je trzeba będzie w ciągu 5 dni. „Skracamy także terminy na prowadzenie prac geodezyjnych z 60 do 18 dni, co także jest postulatem i inwestorów i geodetów, którzy chcą swoje usługi świadczyć szybciej, przy zachowaniu odpowiedniej jakości” – dodał Nowicki.

„Dużym wyzwaniem, które stoi przede mną, przed panią minister Jadwigą Emilewicz jest kwestia mieszkalnictwa. Narodowy Program Mieszkaniowy to program, który ma służyć przede wszystkim 40-procentowej tzw. luce czynszowej. Okazuje się, według danych, że 40 proc. ludzi nie stać na kredyt. I w wyniku analiz zarówno moich, jak i poprzedników, okazuje się, że tak naprawdę adresowanie Narodowego Programu Mieszkaniowego jest do tych 40 proc.” – mówił.

„Najważniejsze zmiany, które zostaną już wkrótce zaprezentowane, które są konsultowane ze wszystkimi interesariuszami, (…) pokażą państwu, jak jeszcze zdynamizować ten rynek mieszkań, zwłaszcza na wynajem, mieszkalnictwa społecznego. My chcemy ten parasol, o którym już pani minister mówiła, otworzyć. To znaczy, Narodowy Program Mieszkaniowy składa się z kilku filarów i w zależności od tego, do kogo go adresujemy w każdym filarze, on musi przystać do realiów i rynkowych i realiów zapotrzebowania na mieszkania” – dodał.

Wiceminister podkreślił, że rok 2020 „to rok dokończenia zmian legislacyjnych w zakresie prawa budowlanego, geodezyjnego, prawa użytkowania wieczystego dla przedsiębiorców, prawa inwestowania. Rok 2020 to też wzmożona działalność Krajowego Zasobu Nieruchomości, który będzie głównym partnerem dla miast w zakresie rozwoju mieszkalnictwa” – wskazał.

W tegorocznych Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury Budma 2020 swój zapowiedziało prawie 50 tys. fachowców, inwestorów, przedstawicieli handlu, generalnych wykonawców, inżynierów i architektów. Swoje stoiska na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich ma niemal 1000 wystawców z ponad 30 krajów świata, w tym z Chin.

W związku z epidemią koronawirusa znacząca liczba firm z Chin zrezygnowała z przyjazdu; na MTP obecnych jest kilkunastu chińskich wystawców - nie ma wśród nich firm pochodzących z miasta Wuhan.

W trakcie targów na terenie MTP działa m.in. specjalny punkt medyczny; jego personel jest w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu oraz szpitalem.

Ponadto, w toaletach na terenie MTP umieszczono podajniki z płynem dezynfekującym, a w pawilonach rozwieszono oficjalny komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w języku polskim, angielskim i chińskim. Komunikat przypomina, że w przypadku zauważenia u siebie niepokojących objawów, należy zgłosić się do punktu opieki medycznej. W widocznym miejscu znajduje się też numer telefonu - mogą tam dzwonić osoby, które zauważyły coś niepokojącego.

Tegoroczne targi Budma potrwają do piątku 7 lutego. (PAP)

