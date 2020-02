220 ton nielegalnych odpadów wróci do Wielkiej Brytanii

Źródło: PAP

Elbląska policja poinformowała w środę o śledztwie w sprawie 220 ton odpadów z Wielkiej Brytanii, które trafiły do Polski nielegalnie pod pozorem przeznaczenia ich do recyklingu. Według śledczych zostaną one odesłane na koszt strony brytyjskiej.