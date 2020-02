Grupa ZUE ma portfel zamówień o wartości ok. 1,9 mld zł



Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Spółki z Grupy ZUE posiadają obecnie portfel zamówień o wartości ok. 1,9 mld zł, podała spółka

"Spółka informuje, iż na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego, spółki z grupy kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 1,9 mld zł. ZUE dywersyfikuje portfel zamówień poprzez pozyskiwanie zleceń na rynku miejskim, które charakteryzują się krótkim czasem od rozstrzygnięcia przetargów do wejścia na plac budowy i krótkimi czasami realizacji, stąd ryzyka nieprzewidywalnych zmian kosztów na tych zadaniach są znacznie mniejsze w porównaniu z ryzykami na dużych zadaniach kolejowych" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że rozbudowuje również portfel kontraktów z rynku kolejowego, licząc na szybkie rozstrzygnięcia pozostałych do ogłoszenia przetargów w ramach Krajowego Programu Kolejowego oraz realizację kolejnych planowanych inwestycji, takich jak np. budowa nowych linii kolejowych w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 996,2 mln zł w 2019 r. (wg wstępnych danych).

