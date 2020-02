PKP Intercity miało 1,5 mln pasażerów w ruchu międzynarodowym w 2019 r.



Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews/ISBnews.TV) - PKP Intercity miało 1,5 mln pasażerów w ruchu międzynarodowym w 2019 r., tj. o 50% więcej niż w 2015 r., poinformował członek zarządu spółki Artur Resmer.

"Jeżeli chodzi o połączenia zagraniczne, to współpracując z innymi przewoźnikami, jeździmy do Czech, na Słowację, do Niemiec, na Węgry, do Austrii. Jeździmy na Białoruś, jeździmy do Rosji, na Ukrainę. I tutaj również widzimy dynamikę zwiększenia liczby pasażerów. W ubiegłym roku przewieźliśmy 1,5 mln pasażerów w ruchu międzynarodowym, to jest o 50% więcej niż analogicznie 4 lata temu" - powiedział Resmer w rozmowie z ISBnews.TV, podczas II Kongresu Rozwoju Kolei w Warszawie.

Członek zarządu przewoźnika podkreślił, że spółka przede wszystkim rozwija krajową siatkę połączeń.

"Jako PKP Intercity uruchamiamy średnio 400 połączeń dziennie. Na koniec ubiegłego roku dojeżdżaliśmy do ponad 400 miejscowości i aglomeracji. To znaczny wzrost w porównaniu z 2015 rokiem, kiedy dojeżdżaliśmy do 295 miejscowości" - wyjaśnił Resmer.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2019 r. spółka miała blisko 49 mln pasażerów wobec ponad 46 mln pasażerów rok wcześniej.

