Carbon Studio miało szacunkowo 1,12 mln zł zysku netto w 2019 r.



Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Carbon Studio odnotowało wstępnie 1,12 mln zł zysku netto w 2019 r., co oznacza wzrost o 230% r/r. EBITDA wstępnie wyniosła 1,48 mln zł, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

"Szacunkowe wyniki za 2019 rok są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Bardzo ciężko pracowaliśmy, aby spełnić oczekiwania inwestorów i zrealizować plan rozwoju, który przyjęliśmy wiele miesięcy wcześniej. Dziś widzimy, że nam się to udało. Przychody netto ze sprzedaży wynoszą w 2019 roku ponad 2 mln zł netto, to ponad dwa razy więcej niż w roku 2018 (0,88 mln zł netto). Zysk netto za miniony rok opiewa na ponad 1,1 mln zł, w porównaniu do niecałych 0,34 mln zł netto w roku 2018. EBITDA w 2019 roku wyniosła prawie 1,5 mln zł netto, czyli prawie cztery razy więcej niż w 2018" - powiedział prezes Błażej Szaflik, cytowany w komunikacie.

Carbon Studio wypracowało ponad 2 mln zł przychodów ze sprzedaży netto w 2019 roku. Oznacza to wzrost o 129% r/r, podano również.

W maju ubiegłego roku spółka przeprowadziła pierwszą ofertę publiczną akcji nowej emisji, z których pozyskała 2,7 mln zł brutto na dalszy rozwój.

"Około trzech czwartych zebranych środków przeznaczamy na stworzenie nowej gry VR typu premium (AAA), opartej o świat 'Warhammer: Age of Sigmar'. Gra powstaje na licencji udzielonej przez wiodącego wydawcę miniaturek i gier bitewnych, Games Workshop. Wartość rynkowa notowanej na giełdzie w Londynie brytyjskiej firmy wynosi obecnie ponad 10 mld zł. Co ważne, nasza produkcja jest pierwszą tego typu grą osadzoną w technologii wirtualnej rzeczywistości" - dodał Szaflik.

Premiera gry planowana jest na przełom 2020 i 2021 roku, a jej budżet ma sięgnąć około 2 mln zł.

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy, nie podlegały badaniu biegłego rewidenta i w związku z tym mogą ulec zmianie. Pełne dane finansowe za IV kwartał 2019 r. zostaną przekazane w raporcie kwartalnym, którego publikację zaplanowano na 12 lutego 2020 r. Ostateczne wyniki za 2019 r. zbadane przez biegłego rewidenta zostaną natomiast przedstawione w raporcie rocznym za 2019 rok, którego publikacja planowana jest na 29 maja 2020 r., podsumowano.

Carbon Studio specjalizuje się w tworzeniu i wydawaniu gier wideo na platformy wszystkich liczących się producentów technologii XR: Oculus, HTC Vive, PlayStation VR, Microsoft VR, Samsung Gear VR, Xiaomi VR, a także komputery PC i konsole. Spółka tworzy wysoko oceniane gry wideo w modelu premium. W celu uzyskania istotnych i trwałych przewag konkurencyjnych w ramach obranej specjalizacji, stale rozszerza know-how z dziedziny tworzenia tytułów XR (wspólna nazwa dla VR i AR). Spółka jest notowana na NewConnect od grudnia 2019 r.

(ISBnews)