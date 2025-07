270 zł miesięcznie więcej do emerytury, a rocznie to ponad 3200 zł. Pieniądze na koncie do 15 lipca. Dla kogo ten dożywotni dodatek do emerytury?

Dożywotni dodatek do emerytury w kwocie 272 zł przysługuje wyłącznie przedstawicielom dwóch określonych grup zawodowych. Świadczenie ratownicze, bo o nim mowa, wypłacane jest co miesiąc do 15. dnia, jednak nie wszyscy seniorzy mogą liczyć na jego przyznanie. Oto szczegóły.