"S11 to bardzo ważna trasa dla mieszkańców Pomorza, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego północno–zachodniej Polski. Droga ta to przykład pokazujący, że obecny rząd dotrzymuje słowa. Przystąpiliśmy do prac przygotowawczych, ogłosiliśmy przetarg i dzisiaj podpisujemy umowę na realizację pierwszego odcinka na południe od Koszalina. W niedługim czasie podpiszemy kolejne umowy" – oświadczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Kontrakt dotyczy jednego z trzech odcinków S11 - o łącznej długości 47,7 km - między Koszalinem a Bobolicami. Jak podało Ministerstwo Infrastruktury, dla pozostałych dwóch odcinków trwają jeszcze procedury kontrolne w ramach postępowania przetargowego. Po zakończeniu kontroli będzie można przystąpić do podpisania umowy z wykonawcami.

