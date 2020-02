Mostostal Warszawa podpisał umowę na odcinek trasy S11 za 478,3 mln zł brutto



Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad (GDDKiA) oddział w Szczecinie umowę na realizację zadania pn.: "Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin-Szczecinek odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) - węzeł Koszalin Południe (z węzłem)", podała spółka. Wartość umowy to 478,3 mln zł brutto.

To pierwszy z trzech odcinków drogi S11 między Koszalinem a Bobolicami o łącznej długości 47,7 km, na który zawarto umowę. Odcinek od węzła Zegrze Pomorskie do węzła Kłanino ma długość 19,3 km. Dla pozostałych dwóch odcinków trwają jeszcze procedury kontrolne w ramach postępowania przetargowego. Po zakończeniu kontroli będzie można przystąpić do podpisania umowy z wykonawcami, podało Ministerstwo Infrastruktury.

"S11 to bardzo ważna trasa dla mieszkańców Pomorza, która przyczyni się do rozwoju gospodarczego północno–zachodniej Polski. Droga ta, to przykład pokazujący, że obecny rząd dotrzymuje słowa. Przystąpiliśmy do prac przygotowawczych, ogłosiliśmy przetarg i dzisiaj podpisujemy umowę na realizację pierwszego odcinka na południe od Koszalina. W niedługim czasie podpiszemy kolejne umowy" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o nawierzchni bitumicznej. Na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonawca ma 17 miesięcy od podpisania umowy, natomiast na roboty budowlane przewidziano 19 miesięcy (bez okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca). Rozpoczęcie prac budowlanych jest planowane w III kwartale 2021 roku. Droga powinna być gotowa w IV kwartale 2023 roku, podkreślono.

Droga S11 połączy Pomorze Środkowe ze Śląskiem przez Wielkopolskę. Dotychczas na tej trasie były realizowane głównie obwodnice miejscowości. Kierowcy mogą już korzystać z obwodnic Poznania, Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego i Szczecinka, trwa realizacja obwodnic Olesna i Kępna. Dla pozostałych odcinków S11 trwają prace przygotowawcze.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)