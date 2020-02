i2 Development ocenia, że ma potencjał na ok. 700 przekazań lokali w 2020 r.



Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - i2 Development planuje sfinalizować 12 projektów z 769 lokalami o łącznej powierzchni użytkowej ok. 43 tys. m2 w 2020 r., podała spółka. W ocenie zarządu, spółka ma potencjał, by w całym roku przekazać nabywcom ok. 700 lokali.

"Obecnie w ofercie i2 Development znajduje się 1,3 tys. lokali w 19 inwestycjach we Wrocławiu, z których część została już oddana do użytkowania. Łączna powierzchnia oferowanych klientom lokali to 64 tys. m2. W realizacji znajduje się obecnie 15 inwestycji i2 Development z 1,3 tys. lokali i 65 tys. m2" - czytamy także w komunikacie.

Obecnie deweloper kończy realizację i komercjalizację dwóch projektów zlokalizowanych w centrum Wrocławia: Śrutowej 10 oraz Kaszubskiej 10. Butikowe projekty cieszą się dużym zainteresowaniem rynku - z 83 lokali oferowanych w obu projektach sprzedanych zostało już 80, podano także.

"Zainteresowanie klientów lokalami w obu inwestycjach pozytywnie nas zaskoczyło, po raz kolejny utwierdzając nas w przekonaniu, iż stawiając na wysokiej jakości architekturę i jakość wykonania możemy zarówno wzbogacać tkankę miejską Wrocławia o wysokiej jakości projekty jak i realizować na tym satysfakcjonujący wynik finansowy" - powiedział prezes Marcin Misztal, cytowany w materiale.

i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r. W 2018 r. sprzedała 397 lokali.

(ISBnews)