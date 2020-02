Komornik wszczął egzekucję ponad 11,5 mln zł od Ursusa na rzecz B. Millennium



Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Ursus w restrukturyzacji otrzymał od komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie zawiadomienie o wszczęciu przeciwko spółce egzekucji z wniosku Banku Millennium, w którym należność główna to 10 mln zł, a odsetki 1,51 mln zł, podał Ursus.

"Formalną podstawą wszczętej egzekucji jest opatrzony klauzulą wykonalności akt notarialny oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego złożone przez Ursus S.A. jako zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 1/08/400/05 wraz z późn. zm. Na dochodzoną przez bank w postępowaniu egzekucyjnym kwotę składają się należność główna w wysokości 10 000 047,12 zł, odsetki do dnia 31 stycznia 2020 r. w kwocie 1 508 408,99 zł, koszty zastępstwa prawnego i opłata egzekucyjna" - czytamy w komunikacie.

Po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego Ursus podejmie stosowne działania prawne zmierzające do zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz do uchylenia zajęć, podano także.

Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)