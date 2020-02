Spółka JV Aresa i Griffin Real Estate nabyła 98,04% akcji Murapolu



Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Spółka joint venture utworzona przez fundusz zarządzany przez Real Estate Group Ares Management Corporation (Ares) oraz Griffin Real Estate nabyła 98,04% akcji Murapolu za nieujawnioną kwotę, podały spółki.

"Cieszymy się, że wraz z Griffin Real Estate, który jest naszym partnerem w tej transakcji, możemy nabyć jednego z najbardziej rozpoznawalnych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Murapol może się pochwalić imponującymi osiągnięciami związanymi z dostarczaniem na rynek produktu dobrej jakości oraz dużą liczbą projektów w przygotowaniu, co gwarantuje dalszy wzrost spółki. Polska jest rynkiem, gdzie wciąż występuje deficyt mieszkań, co zapewnia utrzymywanie się silnego popytu" - powiedział partner i prezes działu European Real Estate Equity w funduszu Ares John Ruane, cytowany w komunikacie.

"Murapol to spółka o ugruntowanej pozycji, z dobrymi perspektywami na dalszy wzrost na jednym z najbardziej aktywnych rynków mieszkaniowych w Europie. Ponadto, nabycie Murapolu oznacza dodanie do naszych platform kolejnego, ważnego partnera biznesowego" - dodał senior partner w Griffin Real Estate Piotr Fijołek.

Prezes Murapolu Nikodem Iskra wskazał z kolei, że partnerstwo z Aresem i Griffinem pozwoli na jeszcze szybszy rozwój spółki.

Ares Management Corporation jest globalnym menedżerem w obszarze inwestycji alternatywnych, prowadzącym trzy zintegrowane firmy specjalizujące się w kredytach, private equity i nieruchomościach. Na dzień 30 września 2019 r. globalna platforma Ares Management zarządzała aktywami o wartości 144 mld USD i zatrudniała około 1 200 pracowników w ponad 20 biurach w ponad 10 krajach.

Griffin Real Estate to inwestor typu private equity w Europie Środkowo-Wschodniej działający w sektorze nieruchomości. Griffin pozyskuje i zarządza inwestycjami private equity w spółki i aktywa z sektora nieruchomości. Firma inwestuje zarówno w imieniu swoich właścicieli, jak i renomowanych inwestorów międzynarodowych. Wartość brutto zarządzanych przez Griffin aktywów, ulokowanych w ośmiu różnych platformach, to ponad 5 mld euro.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. W 2019 r. sprzedał 3 674 mieszkania.

(ISBnews)