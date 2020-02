Bloober Team miał 4,64 mln zł zysku netto w 2019 r.



Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Bloober Team odnotował 4,64 mln zł zysku netto w 2019 r. w porównaniu z 4,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W I-IV kw. 2019 r. spółka miała 4,64 mln zł zysku netto w porównaniu z 4,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży produktów w wysokości 14,73 mln zł w porównaniu z 10,72 mln zł rok wcześniej. Przychody ogółem wyniosły 21,68 mln zł wobec 21,61 mln zł rok wcześniej.

"Jestem zadowolony z wyników 2019 roku, ale przede wszystkim z uzyskanej pozycji na rynku. Robimy wszystko, żeby 2020 rok był znacząco lepszy niż poprzedni. Przed nami premiera 'Medium', ale mam nadzieje, że zanim to nastąpi zaskoczymy pozytywnie rynek kilkoma istotnymi wydarzeniami" - zapowiedział prezes Bloober Team Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.

Spółka miała 2,6 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r. wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 2,48 mln zł wobec 0,61 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży produktów sięgnęły 6,03 mln zł w IV kw. 2019 r. wobec 2,42 mln zł rok wcześniej. Przychody ogółem wyniosły 6,5 mln zł wobec 5,47 mln zł rok wcześniej.

Bloober Team osiągnął już pozycję lidera jeśli chodzi o horror psychologiczny. Teraz zapowiada kolejny krok.

"Chcemy powalczyć o pierwsze miejsce na świecie wśród producentów szeroko-rozumianych horrorów. Nasze kolejne produkcje, począwszy od Medium, będą zaliczać się do indie AAA lub wręcz AAA w swojej kategorii z budżetami na poziomie kilkunastu milionów dolarów" - dodał Babieno.

Krakowski deweloper deklaruje produkcję dwóch gier jednocześnie i premiery co 1,5 – 2 lata. Nie wyklucza również eksploatacji dotychczasowych IP. Przedstawiciele Bloober Team wrócili z DICE w Las Vegas, gdzie odbyli szereg rozmów z najważniejszymi partnerami branżowymi i szykują się mocno do nadchodzącego GDC w San Francisco.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

