Sprzedaż Marie Brizard w Polsce wzrosła o 45,6% r: r do 41,8 mln euro w 2019



Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Sprzedaż Marie Brizard Wine & Spirits w Polsce (MBWS) (z wyłączeniem efektów kursów walutowych) wzrosła o 45,6% r/r do 41,8 mln euro w 2019 roku, w tym 15,4 mln euro w IV kw. - tj. 47,9% r/r, podała spółka.

"Wzrost w grupie był ciągnięty przez Polskę, gdzie wystąpił duży popyt w IV kw. ze strony dystrybutorów, którzy zaplanowali zwiększenie swoich zapasów z uwagi na wprowadzenie 10% podwyżki akcyzy na alkohole od 1 stycznia 2020 roku. Ten sprzyjający wpływ łącznie z poprawą kontroli budżetów promocyjnych, zniwelował trwającą nadal konkurencyjną presję cenową na rynku wódki. […] Bazą dla wyników jest również bardzo trudny i rozczarowujący kalendarz, jaki miał miejsce w Polsce w 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Całkowita sprzedaż Grupy MBWS w 2019 roku spadła o 6,1% r/r do 365 mln euro.

Spóła podtrzymała też, że podziewa się skonsolidowanego wyniku EBITDA na poziomie pomiędzy -20 mln euro a -25 mln euro w całym 2019 r.

Grupa Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS), do której należy Fabryka Wódek "Polmos Łańcut", działa w sektorze win i alkoholi mocnych, przede wszystkim na rynkach europejskich, w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. W Polsce grupa obecna jest od 1990 r.

(ISBnews)