Grupa Azoty Polyolefins podwyższy kapitał o 131,9 mln zł



Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Polyolefins - spółki zależnej Grupy Azoty i Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) - zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego o 131,9 mln zł, podała Grupa Azoty.

Podwyższenie kapitału o 131 944 310 zł odbędzie się poprzez emisję 13 194 431 nowych akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 10 zł każda. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 47,90 zł za sztukę, poinformowano.

"Objęcie nowych akcji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej przez:

- spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police, spółkę zależną emitenta, która obejmie 6 993 048 [...] akcji;

- emitenta, który obejmie 6 201 383 [...] akcje" - czytamy w komunikacie.

Grupa Azoty Polyolefins realizuje jedną z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle, polegającą na budowie zintegrowanego kompleksu petrochemicznego. Projekt przewiduje wybudowanie dwóch produkcyjnych instalacji: do wytwarzania propylenu w procesie odwodornienia propanu (PDH) - 429 tys. ton rocznie oraz do wytwarzania polipropylenu z propylenu - 437 tys. ton rocznie. Ponadto w zakresie projektu znalazła się budowa terminalu przeładunkowo-magazynowego (gazoportu), zdolnego przyjąć do 500 tys. ton propanu rocznie, infrastruktury logistycznej i instalacji pomocniczych. Obie instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o licencje Oleflex od firmy Honeywell Universal Oil Product oraz Unipol od firmy Grace umożliwiające wysoką elastyczność produkcji i dostarczania szerokiej gamy rodzajów polipropylenu. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 1,52 mld euro.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)