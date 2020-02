Unimot uruchomił 6. stację Avia na Ukrainie



Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Unimot uruchomił kolejną, szóstą stację Avia na Ukrainie, na trasie pomiędzy Kijowem, a lotniskiem Boryspol, podała spółka.

Placówka rozpoczęła działalność w ramach współpracy z lokalnym partnerem, firmą Glusco. To 6. obiekt tej marki na Ukrainie i 3. w obwodzie kijowskim. Uzupełnieniem paliwowej oferty stacji jest sklep o powierzchni 60 m2, wyposażony również w kącik kawowy Esenso Cafe, poinformowano.

"Cieszę się, że udało nam się uruchomić kolejną stację Avia na Ukrainie i to kolejną z tym samym partnerem biznesowym. To potwierdza, że marka Avia została dobrze przyjęta na tym rynku. Pojawianie się kolejnej stacji Avia jest także dobrą prognozą realizacji naszego celu na rok 2020, który zakłada około 30 stacji w naszej sieci na Ukrainie" - powiedział dyrektor zarządzający siecią Avia w Polsce i na Ukrainie Robert Nowek, cytowany w komunikacie.

Prezes Unimotu Adam Sikorski mówił niedawno w rozmowie z ISBnews, że na koniec 2020 roku liczba stacji Avia na Ukrainie wyniesie co najmniej 30 placówek.

Podkreślił, że spółka jest zadowolona z dynamiki sprzedaży na już istniejących ukraińskich stacjach Avia i generalnie patrzy na ten rynek z optymizmem.

Szef Unimotu zaznaczył, że docelowo spółka wciąż chciałaby zarządzać na Ukrainie siecią co najmniej 100 stacji Avia.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

(ISBnews)