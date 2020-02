Wykonawcą projektu rozbudowy baterii regazyfikatorów SCV (Submerged Combustion Vaporiser) zostało konsorcjum PORR i TGE Gas Engineering. Umowa obejmuje zaprojektowanie i montaż regazyfikatorów i pomp kriogenicznych. Wartości kontraktu nie podano. To element rozbudowy zdolności regazyfikacyjnych gazoportu z 5 do 7,5 mld m sześc. gazu rocznie. Umowę na dostawę samych jednostek SCV Polskie LNG - spółka córka operatora przesyłowego gazu Gaz-Systemu - podpisało w październiku 2019 r. z firmą Selas-Linde.

Regazyfikatory to urządzenia do przeprowadzania gazu ziemnego ze stanu skroplonego do gazowego, w którym może zostać wtłoczony do sieci gazociągów przesyłowych.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin przed podpisaniem umowy oświadczył, że „konsekwentnie od kilku lat budujemy naszą niezależność energetyczną, której ważną częścią jest dywersyfikacja dostaw gazu do Polski”.

Rozbudowa terminala i inne inwestycje, takie jak Baltic Pipe, wraz z własnym wydobyciem pozwolą myśleć o uniezależnieniu się od dostaw ze Wschodu - dodał Sasin. „To będzie przełom” - podkreślił.

„Ta inwestycja powinna uwolnić Polaków od lęków i pytania, czy ktoś kiedyś zakręci kurek z gazem” - stwierdził wicepremier.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski ocenił z kolei, że to kolejny moment, kiedy można powiedzieć, iż strategia dywersyfikacji jest realizowana zgodnie z planem, w terminie. „Dokładnie tak, jak to przewidzieliśmy cztery lata temu” - zaznaczył.

Naimski dodał, że gaz jest uważany w UE za paliwo przejściowe, ale przejście na paliwa inne niż kopalne będzie bardzo długie z powodów praktycznych i racjonalnych. Ta infrastruktura, którą budujemy, będzie służyła przez dziesiątki lat - ocenił.

Podkreślił jednocześnie, że gaz w Polsce jest surowcem importowanym, i nawet zakładając uwolnienie się „od dyktatu jedynego rosyjskiego dostawcy”, nadal będzie to surowiec importowany. Dlatego będziemy się starali nie oprzeć całej energetyki na gazie, będziemy budować OZE i sektor energetyki jądrowej - mówił. „Potrzebujemy na to 20 lat” - ocenił pełnomocnik.

Prezes Gaz-Systemu i Polskiego LNG Tomasz Stępień zaznaczył, że terminal okazał się bardzo potrzebny w polskim systemie gazowym, dziś jest już obłożony niemal w 100 procentach. „Razem z innymi inwestycjami Gaz-Systemy osiągamy cel zaspokojenia polskiego rynku w sposób niezależny, konkurencyjny i z dużym zapasem” - dodał Stępień.

Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) Jerzy Kwieciński wskazał, że w nowej polityce UE właśnie gaz będzie stanowił ważny czynnik pomagający w transformacji energetycznej. „Zużycie gazu w Polsce rośnie i będzie rosło. (...)Nie ukrywam, że jesteśmy zainteresowani dodatkowymi mocami terminala” - mówił Kwieciński. PGNiG jest obecnie jedynym podmiotem importującym LNG do terminala. Program rozbudowy terminala LNG w Świnoujściu zakłada zwiększenie mocy regazyfikacyjnych, budowę nowego, drugiego nabrzeża dla metanowców, budowę trzeciego zbiornika na LNG oraz bocznicy kolejowej z urządzeniami do załadunku skroplonego gazu na cysterny i kontenery kolejowe.

