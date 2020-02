Spyrosoft zadebiutuje na NewConnect w piątek, 28 lutego



Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Spyrosoft na rynku NewConnect na piątek, 28 lutego 2020 r., podała spółka.

Do obrotu trafi 150 000 akcji z serii A2, 18 900 serii B oraz 10 866 serii C o wartości nominalnej 0,1 zł każda, co stanowi łącznie ok. 17% kapitału zakładowego spółki. W procesie wprowadzenia akcji do obrotu uczestniczył Dom Maklerski INC, podano.

"Od kilku lat ciężko pracujemy, aby wspólnie z naszym zespołem budować wartość firmy, tworzyć wyjątkowe miejsce pracy i znaleźć się w gronie liderów rynku IT. Bardzo się cieszymy, że już lada dzień akcje naszej spółki będą notowane na NewConnect. To dla nas dodatkowa mobilizacja do podejmowania kolejnych wyzwań, która pozwoli wzmacniać pozycję Spyrosoft w Polsce i za granicą" - powiedział prezes Spyrosoft Konrad Weiske, cytowany w komunikacie.

Na początku 2019 roku odbyła się emisja akcji serii C skierowana do pracowników, w której wzięło udział ponad 150 osób. Firma nie wyklucza przeprowadzenia podobnej emisji w przyszłości, przypomniano.

W 2019 roku skonsolidowane przychody Grupy Spyrosoft wyniosły 71,5 mln zł, co stanowi wzrost o 124% w porównaniu do wyniku wygenerowanego w 2018 roku. Zysk netto w tym czasie podwoił się do 5,4 mln zł. Struktura sprzedaży zagranicznej Spyrosoft charakteryzuje się tendencją wzrostową, w roku 2018 eksport stanowił około 55% sprzedaży, a rok później - 73%. Główne rynki zbytu firmy to Polska, Wielka Brytania, Niemcy, USA.

"Aktualnie inwestujemy w rozwój własnych rozwiązań i produktów, przekuwając nasze doświadczenie we własność intelektualną. Nasze oczekiwania dotyczące sprzedaży usług IT w Polsce i za granicą są optymistyczne. Rynek ten zmienia się w bardzo szybkim tempie i zdaniem analityków - roczny wzrost szacowany na lata 2019-2022 utrzyma się na poziomie 6,25%, co dla nas jest bardzo dobrą wiadomością" - podsumował Weiske.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania - od rozwiązań wbudowanych po wysokopoziomowe systemy oparte na chmurach publicznych.

(ISBnews)